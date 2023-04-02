工藝中心提供專車接送偏鄉孩子逛工藝中心、看表演，讓孩子透過戲劇理解友誼、愛物惜物等工藝精神。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝研究發展中心為了歡慶兒童節，連假期間推出多項兒童節限定活動，歡迎親子一同探索自然、友善、趣味的工藝樂園，兒童節前夕、3日邀紙風車劇團來表演《蕃薯森林奇遇記》，主任張仁吉說，此齣戲碼引領孩子走進幽默逗趣、團結克服困難的奇遇旅程，讓孩子透過戲劇理解友誼、愛物惜物的工藝精神。

台灣工藝中心指出，《蕃薯森林奇遇記》故事描述蕃薯島上有一個蕃薯國，因國王生病失去笑容，於是蕃薯大臣邀請各路英雄來幫忙，想盡各種方法取悅國王都失敗，最後發現要治好國王的病，必須要到蕃薯森林找「幸福鳥」，該齣戲碼3日下午4時在生活工藝館前的草坪登場。

工藝中心特別邀請偏鄉學校、社區一起參與，讓他們都能接受工藝文化的洗禮，提供專車接送偏鄉的孩子一起逛工藝中心，體驗工藝手作的樂趣，並觀賞這一齣以工藝為主軸的兒童劇，期盼讓工藝扎根。

「用工藝演一齣戲，是工藝中心與孩子們的約定。」張仁吉說，紙風車劇團的《蕃薯森林奇遇記》兼具藝術性、娛樂性，透過幽默逗趣的演出方式，引領孩子跟著戲劇進入奇遇旅程，看戲過程中理解友誼、愛物惜物、寬容、生命力的工藝精神。

台灣工藝中心4月主題為「孩子的大地遊戲場」，園區綠工藝假日廣場周周都有不同的親子活動，包含工藝展覽、工藝市集、生態撿拾、沙坑探秘、手作工藝、戲劇表演、蚊子電影院等，其中兒童節連假還有氣球藝術與魔術互動等限定表演活動，期盼啟發孩子的想像力、觀察力與創造力，也帶給孩子最歡樂的兒童節。

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