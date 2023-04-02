P. LEAGUE+連假好球不放假，高雄17直播鋼鐵人作客福爾摩沙台新夢想家，鋼鐵人後衛林書豪貢獻25分，傳出16次助攻，再度刷新個人聯盟例行賽新高，幫助鋼鐵人97比87奪勝。

首節雙方投籃命中率都不錯，地主夢想家更是三分火力有所發揮，全隊單節投進6記三分球，不過鋼鐵人在林書豪單節11分、3助攻，以及替補孫思堯該節尾聲成功接到隊友傳球得分、進帳6，鋼鐵人30比28小幅領先。

第2節鋼鐵人在林書豪串連攻勢下，外線、兩分球都有發揮，罰球掌握也比這節命中率下滑的夢想家好，這節客隊鋼鐵人把領先分差擴大到雙位數，半場打完58比47持續佔優勢，林書豪上半場就進帳17分、9助攻。

第3節鋼鐵人進攻端還是比夢想家把握度更好，林書豪也再追加3次助攻，距離自己上一場繳出的15次助攻，只差3次，這節得分鋼鐵人22比14還是比夢想家高，也把領先分差再度擴大，帶著19分優勢進入第4節。

決勝節剩7分多鐘鋼鐵人張傑瑋兩次接到林書豪傳球，一次前場底線發球張傑瑋溜進籃下接球投進兩分，接著是林書豪抄球反快攻，跑在前面的張傑瑋接球上籃再次得分，而夢想家這節後段曾將分差縮小到87比93只剩6分落後，鋼鐵人呂政儒三分即時命中，溫德兩罰中1，鋼鐵人再度回到雙位數領先保險，順利踢館成功，拿下2連勝。