4月2日是一年一度的社工日，新竹市政府為了感謝社工們默默付出照顧弱勢族群，近日特別安排335位社工免費欣賞《灌籃高手》電影，提供社工們舒緩平日工作壓力，市府並將持續爭取社工人力、保障社工權益，做社工最堅強的後盾。

市長高虹安表示，社工是助人的工作，人力的久任與經驗傳承相當重要，目前全市社工人數為355人，市府積極配合中央推動社會安全網計畫，增補社工人力、提供支持及友善工作環境，再搭配教育訓練等，以提升社工人力留任，並持續優化薪資結構及調高社工人員薪資、保障社工權益。

她提到，近年國人生活因疫情受到影響，除了健康遭受威脅，心理也承擔諸多壓力，甚至許多重大社會案件的發生，也與心理健康議題有關，需仰賴心理衛生社工及早介入與因應，市府全力支持社區心理衛生中心走入社區，並藉由心理衛生社工的專業與深化服務，優化市民身心健康與生活品質。

社會處長李季縈表示，社會工作服務具備「3高」特質，專業性高、抗壓性高、即時性高，隨時隨地都準備出發去幫助需要被幫助的人，惟有社工夥伴的家人們最強大的支持，社工人員才能無後顧之憂的去服務需要的弱勢群眾。

市府表示，日前衛福部辦理112年度全國社會工作專業人員表揚中，竹市共計有7位人員獲獎，包含績優社工獎3名、資深敬業獎3名、績優社工督導獎1名。

其中，獲績優社工獎表揚的市府社會處社工師廖廷衛，過去曾在新竹家扶中心服務，協助市府兒保社工接手照顧無數需要緊急安置的孩子們，進到市府後則負責集中篩派案工作，需要在非常短的時間要蒐集大量的資訊與評估，讓案件資訊可以充實快速的提供給後續負責的社工。

廖廷衛分享，他從事兒少保護寄養工作8年多，曾遇過1對年幼兄妹因媽媽長期酗酒、爸爸失去功能，從小被安置在寄養家庭，哥哥曾向他說，「這世界上我不是只剩下妹妹，我還有廖老師」。如今哥哥已經高中畢業進入職場，兩人仍保持聯繫如同家人般，讓他感到驕傲與心慰。