基隆一名廖姓男子因不滿姪女遭伴侶劈腿，去年8月3日晚間，用姪女的通訊軟體INSTAGRAM帳號，2度錄音恐嚇對方，恫稱：「等一下就讓你知道殯儀館在哪」等語，讓對方心生畏懼，報警處理；法官依犯恐嚇危害安全罪，判處廖男拘役20日，得易科罰金。

據判決書指出，廖男前因觸犯毒品案件，經法院判處有期徒刑4月，2018年易科罰金執行完畢，但廖男不思警惕，因不滿姪女遭到伴侶劈腿，去年8月某日晚間，以姪女IG帳號，錄音向姪女伴侶恫稱：「晚一點就知道，看你家會不會爆炸」，隔不久又恫稱：「我等一下就讓你知道殯儀館在哪」等語，致對方聽到錄音後心生畏懼，報警處理。

法官認為廖男雖於受有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，但與前案之犯罪類型、罪質均非相同，因此不予加重其刑。

法官審酌廖男坦承犯行之犯後態度、被害人所受之損害、及其犯罪動機、目的、手段，依犯恐嚇危害安全罪，判處廖男拘役20日，得易科罰金。