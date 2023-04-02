蔡英文總統過境美國紐約，獲邀到哈德遜研究所對談，但該機構的邀請函上未提蔡英文名字，而是「一個特別的嘉賓」，新北市議員葉元之直言，蔡英文明明是拜訪美國，卻要自稱「過境」，連入境都不敢講，被稱「一個非常特別的嘉賓」，請問以後要叫蔡英文「蔡總統」，還是「蔡嘉賓」？這才是真正的矮化台灣！

葉元之指出，前總統馬英九在大陸多次提到「中華民國」、「總統」、「民國112年」、「原汁原味的九二共識」，但綠營依舊找各種麻煩，罵馬前總統矮化台灣。

葉元之說，若以相同的標準，看蔡英文到美國的行程，才是真正的矮化台灣，蔡英文明明是拜訪美國，卻要自稱「過境」，連入境都不敢講，蔡英文以總統之尊，做到這麼委屈。

葉也說，蔡英文身為我國總統，到了美國，美國總統為何不接待，如果其他國家的總統到台灣，蔡英文會這樣假裝沒看見？

且蔡英文上月30日晚上參加哈德遜基金會晚宴，邀請函上連蔡英文名字都不敢提，只說「一個非常特別的嘉賓」，請問以後我們要叫蔡英文「蔡總統」，還是「蔡嘉賓」。

葉元之說，蔡總統在美國的行程完全任人擺佈，例如雷根圖書館的演講，一下說有，一下又被取消，怎麼那麼隨便，他想請問民進黨，蔡英文這樣是否有維護台灣尊嚴，還是民進黨只要遇到美國爸爸，一切尊嚴皆可拋。