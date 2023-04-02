對於高資產客戶人數、規模成長快速，銀行局副局長林志吉指出，主要是目前高階資產客戶財管業務正值成長期，已有9家銀行被核准、8家開辦，各家銀行都積極推動中，有些銀行還進行部門架構調整，延攬更多專業人才加入，皆有助高資產業務的推展。

金管會2020年開放國銀辦理上億元高資產客戶新財管方案，截至今年2月底，前三大銀行分別為中信、兆豐、合庫銀，中信銀不管是客戶數還是規模都最多，有1,179位富豪客戶、資產管理規模1,102億元，其次是兆豐銀的743人、1,072億元，及合庫銀的842人、819億元。

中信銀、兆豐銀、合庫銀居前三大，林志吉分析，這三家銀行開辦時間早，且有相當數量潛在客群，商品開發與業務推展積極度高，相關客戶與資產成長快所致，今年沒有新增申請銀行家數。

整體銀行高資產客戶AUM資產配置組合仍以存款、保險占大宗，且存款還有上升趨勢，從1月的49％上升至50％、保險占16％、基金占13％、債券占9％、境外結構型商品占4％。

證券業發展部份，證期局副局長高晶萍指出，證券業自2020年9月開放承作高資產財管業務，截至今年2月底，核准8家券商開辦，整體客戶數達676億元、客戶數達628人。前三大為永豐金證、元大證、兆豐證，永豐金證客戶數與資產規模為285人、264億元，元大證則有121人、149億元、兆豐證則有102人、103億元。

高晶萍分析，前三大主要是營業規模較大、營業範圍廣且客戶數也較多，所以占較大優勢，可從既有客戶去尋找高資產客戶開發。