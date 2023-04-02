每個人可能會有不同怪癖，兩個人一起生活時就得忍受對方的生活習慣。一位男子表示，某天同居女友使用廁所時，他進去想刷牙洗臉，沒想到卻目擊女友喝月經，讓他當場嚇到不知如何是好，事後得知女友是喜歡鮮血的味道，更怕自己可能遭到解剖，幸好經過溝通後，女友答應他會慢慢改掉這個習慣。

原PO在Dcard發文表示，他和交往1年半的女友進入同居階段約2個月，近日他想趁女友上廁所時洗臉刷牙，沒想到卻原PO意外直擊，女友正在喝裝滿月經的「月亮杯」，讓他完全不知如何是好，也不知道如何跟女友提起這個話題，只是因為兩人感情基礎深厚，因此他並沒有分手的打算。

對此，許多網友紛紛回應，「吸血鬼？喪屍？」、「平常接吻沒有味道嗎？如果有喝那個的習慣應該會味道很重吧，哦X好想吐」、「我想我今天網路用得夠多了…」、「如果是真的，我只想說，這算是循環利用的一種嗎？」

原PO分享後續發展，原來女友從小就喜歡鮮血的味道，有傷口流血時會直接舔，後來逐漸一發不可收拾，不過攤牌以後女友也答應，未來會慢慢改掉這個習慣；原PO透露「我當下真的很怕她會不會為了血味把我解剖之類的」，不過他認為女友的行為就像吃鼻屎，最後也決定接受一切、繼續發展這段感情。