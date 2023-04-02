美國第3大軍工巨頭雷神公司(Raytheon )宣布，已獲得美國海軍6.19億美元的大合約，為伯克級Flight IIA驅逐艦換裝該公司的SPY-6系列雷達。這可視為伯克級的中期升級，Flight IIA總數有36艘，所以這合約只是個開始，其他同型艦都有機會陸續更換。

雷神公司的SPY-6將成為未來美國海軍的主要艦用雷達。(圖/雷神公司)

防衛部落格(D efense Blog) 報導，伯克級問世初期，使用的是SPY-1D型被動式相控陣雷達，而雷神公司的SPY-6主動相控陣要比前者靈敏1000倍，是世界上最先進的海軍雷達。

雷神公司表示，SPY-6系列雷達可以同時防禦彈道飛彈、巡弋飛彈、敵人飛機和水面艦艇；也就是說，真正做到一機多用。與傳統雷達相比，它們具有更多項優勢，包括更廣大的探測範圍、更高的靈敏度和更準確的目標識別。而且，SPY-6還是可擴展模組化式設，維護與保修較為靈活，所需時間較少，這對軍艦的重返相當有幫助。