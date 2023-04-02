花旗台灣消費金融業務8月將分割讓與移轉至星展銀行，兩家銀行內部全力投入準備作業，花旗端逐步減少服務項目，最新公告7月1日起，花旗銀行行動市集APP以及車麻吉的服務提前終止，7月18日起郵局帳戶自動扣繳滿福貸帳單終止此服務，近日開始提醒相關客戶及早安排。

花旗銀行表示，花旗信用卡客戶於7月1日終止服務日後，透過行動市集APP使用威秀及其他購票、以及車麻吉等各項服務。惟，需注意的是，花旗銀行客戶使用的「花旗行動生活家 App」，不同於行動市集APP的終止服務。

相較於單一合作對象的終止，花旗行動市集APP服務自7月1日起不再提供，影響範圍較大，包括預購華納威秀電影票的選座位，線上購物，旅遊推薦等都不再提供。

花旗銀行表示，若信用卡友有威秀電影購票的需求，仍可透過其他通路繼續享有花旗信用卡威秀電影票優惠，花旗信用卡的威秀影城優惠均會依照官網公告的活動期間提供，客戶權益不受影響。

此外，花旗個人信貸「滿福貸」客戶，花旗銀行也提前通知，自7月18日起將終止此項服務。客戶需於服務截止日之前，重新申請使用花旗或其他銀行的帳戶進行自動扣款，或改以其他方式繳款。終止與郵局的互惠服務，是花旗、星展業務移轉過程，第一家受到影響的合作金融機構。