大陸女星張天愛有著美艷外型和高挑身材，曾與男星徐開騁交往，卻沒有公開承認，直到去年徐開騁被爆料已和張天愛分手，與女星古力娜扎互動親密疑似交往，張天愛才發出微博證明兩人是戀愛關係，稱自己被男朋友背叛，近日徐開騁再回應與張天愛的戀情：「兩不相欠」。

大陸男星徐開騁近日更新微博並回應網友留言，有網友提到張天愛，徐開騁回應：「我不錄音，不然我也會有開寶的素材」、「其實兩不相欠的事兒。各中緣由只有當事人知道，一切的發生都有原因，只不過有人愛說，有人不說。」、「就像你不喜歡我，你在做自己。我想明白了，我也應該做自己。不論如何我尊重你的看法，請你也尊重我。」，他推薦網友去看一本書《後真相時代》，該書講述不同事件從不同觀點和立場來看，或許會有不同看法，似乎在影射當初他出軌的錄音似乎別有內情，暗示感情中張天愛也有做錯事。

徐開騁談與張天愛感情是兩不相欠。（圖／微博）

徐開騁暗示張天愛感情中也有做錯事。（圖／微博）

去年有狗仔拍到男星徐開騁多次出入古力娜扎的小區，去年七夕（8月4日）還帶著禮物前往，網友爆料稱徐開騁剛分手張天愛，就無縫接軌古力娜扎，三人風波鬧得沸沸揚揚，後來張天愛透過微博發聲：「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛。」並曝光她和徐開騁的錄音對話影片，徐開騁對張天愛坦承自己酒後亂性，直呼：「是我的問題」，對話中似乎徐開騁對張天愛說兩人不能曝光戀情，徐開騁稱「作為愛人我不能原諒我自己，我覺得我太脆弱了我沒辦法保護妳」，並稱呼張天愛為「愛寶」，不停向張天愛道歉，徐開騁七夕被拍到去古力娜扎小區，而當天張天愛獨自一人出現在機場收粉絲花，讓許多網友訝異他的行為。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！