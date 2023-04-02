高山地區的補助設施，以鋁合金、塑膠、不銹鋼蓄水槽等調蓄設施為主，以維農民的生計。（台中市政府提供）

今年春雨延遲，水庫蓄水率持續下降，農委會農田水利署台中及南投管理處為因應今年1期作春耕用水，實施「輪灌措施」供應農田灌溉所需用水，並將視水源變化，調整輪灌公告，加強圳路巡檢、疏通作業及啟用抗旱水井補充灌溉水源。農業局強調，請農民配合調節用水，以維持農民生計。

和平區果農無奈表示，山上的果農全都看天吃飯，原本因缺水造成大梨山一片乾涸，農民大旱之望雲霓，所幸一日受到華南雲雨區影響，大梨山地區下起間歇性的陣雨，對山區的農作物只是「解渴」；期待今年春雨及梅雨能接二連三，對山區的果農才有實質助益。

農業局說，台中市山坡地以種植果樹、竹筍、高山蔬菜等農作物為主，多採自然降雨或溪流抽水灌溉栽培農作；為減輕農業用水供灌缺水風險，降低氣候變遷對農業造成的衝擊，配合農水署推廣農民施設管路灌溉設施（備）；依據農田水利署推廣補助農民管路灌溉設施計畫，每人每年最高補助40萬元。

農政單位補助內容有田間管路灌溉設施，包含穿孔管、噴頭、微噴及滴灌，以及灌溉調控設施，如馬達、引擎、抽水機等動力設施；以及鋁合金、塑膠、不銹鋼蓄水槽等調蓄設施，和自動化控制、微氣象調節、液肥注入器、過濾器或其他可供灌溉系統調控設施。

農業局強調，面對氣候變遷加劇水資源供應不穩定的窘境，農業局請各區公所密切注意乾旱對農作物生長發育的影響；若有災情顯現，將依農業天然災害救助辦法規定查報，並提供復耕資材補助，協助農民度過缺水難關。市府將持續關注稻田後續受影響情形，及時反映調整措施以維農民生計。