「春遊義大 驚喜久久」一泊一食可任選自助式早餐或義式料理吃到飽晚餐，雙人優惠3999元。(義大皇家酒店提供)

義大皇家酒店於4月4日兒童節當日與客座高雄的味全龍球團舉辦「龍眾義心」應援抽獎活動。(義大皇家酒店提供)

清明連假期間，住宿福容大飯店桃機A8店，享限量0元升等豪華客房。(福容大飯店提供)

4月起，田園咖啡廳「日本心賞味」上桌， 4月9日前，小朋友享特價優惠。(福容大飯店提供)

春暖花開氣候宜人，適逢清明連假，春遊正夯，北、高兩地飯店紛推優惠迎客，搶攻連假商機。義大皇家酒店「春遊義大 驚喜久久」住房專案，平日入住，享原價21折好康，最低每人750元即可入住；特殊節日也只需加價1000元至1500元。而福容大飯店桃園機捷A8店則推出房型免費升等的限量好康，還有館內田園咖啡廳自助百匯，多道特色日式料理搶「鮮」登場，期間限定，114至150公分兒童半價、114公分以下幼童全額免費。

春遊義大皇家酒店 平日每人750元起入住

位在義大世界內的義大皇家酒店，滿足住宿、購物、樂園一站式旅遊，受到不少家庭客喜愛。即日起至5月31日止，「春遊義大 驚喜久久」住房專案，以三種住宿內容滿足旅客不同需求，其一為單純住房，周日至周五平日入住雅緻家庭房或經典客房一晚，原價上萬元的房型，專案優惠價2999元起，約是原價21折，最低每人750元即可入住。另有住宿搭配美食的套裝內容，一泊一食雙人優惠3999元，可任選自助式早餐或義式料理吃到飽晚餐；而雙人一泊二食套裝行程則要4999元起。周六每房須加價1000元，特殊節日或連假每房須另加價1500元。入住期間再贈送每位房客義大世界摩天輪搭乘券；連住兩晚，加碼贈送義大世界禮券500元，可用於飯店內餐廳或義大世界園區的消費抵用。

兒童節加碼入住可抽獎 「義」起挺棒球

有鑑於世界棒球經典賽再度燃起國內棒球魂，中華職棒賽事在4月開打。義大皇家酒店於4月4日兒童節當日與客座高雄的味全龍球團舉辦「龍眾義心」應援抽獎活動。於當日入住的房客可獲贈一張摸彩券，當日下午會抽出幸運得主，可獲贈包括曾升上大聯盟的當家投手王維中、在本屆經典賽對戰義大利敲出三分砲的捕手吉力吉撈．鞏冠、或大師兄林智勝等多位球星的簽名球、球衣、應援毛巾；還有機會與球員們在飯店裡巧遇，一賭球星風采。

福容桃機A8店0元升等 自助餐兒童享半價

座落於桃園機捷A8站，與捷運共構的福容大飯店桃園機捷A8店，距離桃園機場車程15分鐘，鄰近長庚商圈及購物商場。清明連假推出感恩回饋，4月5日(含)前，入住精緻客房，可享房型免費升等至豪華客房，日限5組。

除住宿可享0元房型升等，4月起，飯店內的田園咖啡廳自助百匯推出「日本心賞味」，多道特色日式料理搶「鮮」登場，像是現游紅魽、帝王蟹、廣島牡蠣等豪邁生猛海鮮，還有壽喜燒、炙燒干貝握壽司、九州豚骨拉麵及鯛魚燒等多道現點現做特色日料，通通無限供應，爽吃過癮。即日起至4月9日，可享「大手拉小手」特惠，114至150公分兒童每人半價，114公分以下幼童，第一及第二名可享全額免費，需另加1成原價服務費。