何思靜在手遊廣告的學生扮相清純。（星空飛騰提供）

何思靜秀出長腿小露性感。（星空飛騰提供）

在夯劇《華燈初上》飾演楊謹華少女時代的何思靜，演技不俗、備受關注，她因清新外型，被韓國知名遊戲品牌相中，擔任手遊代言人，受封「精靈女孩」。她以新人之姿與天團5566合體拍攝廣告，搭配神曲《我難過》，讓7、8年級生墜入回憶殺。

何思靜的角色在片中穿針引線，飾演5566少年時代暗戀的校園女神，故事橫跨20年，拍攝時受到哥哥們的照顧，讓她非常感動。而拍攝第一天就是半夜三點在網咖，何思靜透露有很多人打電動打到睡著，「當時很擔心在講台詞『看什麼看』時，真的會吵醒他們。」好在大家都帶著全罩式耳罩，睡得很沉。

接到手遊廣告，她也特地到北海岸走走為自己慶功一番，「因為我很喜歡海，對我來說，能到舒服的地方放空，就是最好的慶祝了。」而最讓她開心的是，日前喜獲臉書、IG藍勾勾認證，她興奮發美照與粉絲一起分享喜悅。

何思靜也分享最近在上聲音課程，學習胸腔共鳴，「過去說話方式比較少用到這塊，一開始覺得有些困難。」練習許久後，某天突然「頓悟」，感受到胸腔共鳴發出的聲音，讓她相當驚喜表示會持續練習，希望可以熟悉各種發聲的肌肉運用。