正值清明連假，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，摩羯座、獅子座和處女座的人，在清明節後容易犯小人，其中摩羯座和處女座都要小心禍從口出，因為無心的一句話而惹怒身邊的人，獅子座的小人則是自己，必須學習控制情緒，不要隨意發怒。

第一名：摩羯座

摩羯座很喜歡開玩笑，容易因為一句無心的話而惹別人生氣，讓別人心情不好，也會因為工作表現太好，而招致忌妒、背後議論，建議摩羯座在4月份遠離開不起玩笑的人，在工作方面也要盡量低調一點。

第二名：獅子座

獅子座在4月份較容易情緒化，看一些同事、朋友不順眼，動不動就發怒，並因為太愛生氣導致人際運勢下滑，讓別人對你的印象不好，甚至想要疏遠你，因此你就是自己的小人，建議盡量控制脾氣，想發火時就先深呼吸一口氣來緩和心情。

第三名：處女座

處女座在4月份要小心禍從口出，可能你無心的一句話，就惹怒身邊的朋友，導致對方偷偷在背後和其他人議論你的是非，建議你在說話之前都要先仔細思考過，並懂得對他人溫柔體貼，此外也可以帶一片葉子在身上，等枯了再換一片新的，就能抵擋厄運。