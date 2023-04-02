彭政閔（左）與路易士。（毛琬婷攝）

中信兄弟2日為彭政閔舉行「Forever 23」背號引退儀式，除了率先揭曉「彭政閔等身樂高」外，引退儀式上還邀請兄弟象第一代撐起背號23的路易士，而在「恰恰」經典應援曲中，彭政閔的23號也將永遠掛在洲際棒球場三壘側看台上，董事長辜仲諒說：「雖然恰恰號碼榮退，但他的精神永遠都在，會繼續在球場跟我們一起奮鬥、創造王朝。」

彭政閔在全場球迷高唱應援曲下走上球場，也讓他直呼：「好久沒聽到這個應援曲了。」他感謝球團及所有工作人員這幾天努力辛苦策劃，「我想背號退休對每個球員來講是無比榮耀，在場很多教練、球員也都值得這樣的待遇，也感謝兄弟球團給我這個背號，傳承路易士的號碼。」

彭政閔笑說，很多人都跟他說：「自己是看彭政閔打球長大的」，「但我是看他（路易士）打球長大的，以前電視資訊沒那麼好，要看比賽不容易，但他是當時兄弟象名氣非常高的球星，23號也是眾所皆知，感謝他從高雄過來參加儀式。」

今天引退儀式上昔日老戰友林智勝也上前與彭政閔擁抱，「恰爸」更是自從兒子引退後，睽違4年再次踏進棒球場，彭政閔說：「他現在比較少出門，幾乎都是待在家，偶爾會幫我看高中比賽、當球探，今天也是讓他有機會來看比賽，體驗現在球場氛圍。」

一連串的引退儀式結束，彭政閔認為感動的點有很多，但最感謝的就是球迷一路以來對他的支持，「聽說前一晚就有很多球迷排隊，昨天下雨、今天出太陽，但大家還是頂著大太陽參與盛會，希望接下來有更多球員值得被這樣對待。」

辜仲諒在致詞時提到，當初會決定接手買下兄弟象就是被彭政閔精神所感動，對此彭政閔說：「之前有聽過，感謝董事長的心意，每個球員值得這樣投資才會感動他，希望能幫助更多基層讓台灣棒球更好。」

中信兄弟為彭政閔舉行「23」背號引退儀式。（中信兄弟提供）