國華街美食商圈2日人潮爆滿。（程炳璋攝）

清明連假雖有疫後出國潮，台南市觀光市場仍持續成長，遊客在鬧區吃美食、郊區玩景點，台南市政府舉辦的漁光島藝術節2日湧入萬人看展兼戲水，台南市觀旅局樂觀預估連假人潮可較去年同期成長。

全球疫期逐漸解封，台灣逢5天連假爆發出國潮，台南市的國旅市場仍不為所動，連假第2天逢氣候晴朗，各處觀光景點出現大排長龍，市中心各美食街區皆生意興隆。國華、海安商圈、小西門、南紡購物中心與赤崁樓、孔廟園區皆擠爆人潮。台南市觀旅局估計一整天超過12萬人次。

安平區2年一度的漁光島藝術節2日除了音樂演奏，另舉辦藝術作品繞境，加上文創與美食市集，破萬人次遊客穿梭在沙灘與防風林之間，十分熱鬧。

春捲是清明節應景美食，中西區一家春捲店連續2天的排隊人龍在馬路上綿延10餘公尺，店家派專人維持秩序。

台南市郊區人潮2日集中各園區景點，新化、菁寮、鹽水與安平老街整天逾4萬人次造訪。關子嶺風景區逾萬人上山健走兼泡湯。山上水道博物館、柳營尖山埤渡假村、頑皮世界野生動物園、十鼓仁糖文創園區、善糖文化園區、虎頭埤風景區及德元埤荷蘭村都有逾萬人次入園，較前1天人潮翻倍。

台南市觀旅局估計，台南市這波連假的國旅市場力抗疫後出國潮，台南市連假2天來人潮較去年同期成長1成5，預估兒童節還有一波親子型旅遊市場。