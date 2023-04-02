桃園永豐雲豹職業籃球隊2日在主場賽前為專屬啦啦隊「電豹女」舉行冠名儀式，宣布正式冠名為「浪LIVE電豹女」，未來將與浪LIVE聯手出擊，帶來最香、最甜、最辣的應援，成為雲豹最亮麗的場上嬌點！

雲豹「馬卡龍女孩日」賽前特別為電豹女舉辦冠名儀式，全體13位女孩儀諪、Wendy、小楓、諺諺、語萱、吉拿、筱緹、安汝、Yuki、紹頤、草莓、Jasmine、果果用青春舞蹈揭開序幕，並由浪LIVE董事長王冠中頒發勳章給每位女孩，代表電豹女將進入全新階段。

也為了迎接馬卡龍女孩日，球團首度推出女孩系列商品，採用青春粉藍色系風格，呈現女孩甜豹笑容！全系列「馬卡龍女孩四件組」內含「造型直尺、壓克力牌、愛心抱枕、應援毛巾」已上架雲豹商城，全套售價1450元；雲豹商品部同時展開實體販售，邀請球迷共同來收藏，讓女孩個人商品視覺豹擊你的心。

主打美式休閒風格的「浪LIVE電豹女」集甜美及酷辣於一身，本季不僅聘請專業設計師打造火辣新制服，遇到主題日更用心換裝帶來不同的主題舞蹈表演。啦啦隊總監豆芽表示，期待電豹女專注球賽應援外，也持續精進唱歌與舞蹈實力，陸續接下綜藝、代言、商演活動，成為實力派女團。