前總統馬英九率訪問團大陸，今天下午參觀湖南衛視「聲生不息寶島季」節目錄影，和眾歌手連線合唱「月亮代表我的心」。（藍孝威攝）

馬英九參訪湖南衛視綜藝錄製 合唱「月亮代表我的心」 @ChinaTimes ​

前總統馬英九率訪問團大陸，今天下午參觀湖南衛視綜藝節目「聲生不息寶島季」節目錄影時，馬英九也參與節目連線，合唱了一首「月亮代表我的心」，但是據傳在正式播出時會剪掉。

馬英九今天參觀湖南衛視攝影棚，大螢幕上播出他1日在湘潭老家祭祖的畫面，讓他又紅了眼眶。主持人何炅問他有何感受？馬英九向鏡頭揮揮手說，他感動不已。馬英九說，因為爸爸是湘南人，媽媽是橫山人，從小家裡說湖南話說到現在，說了至少70年。

此時，大螢幕上播放歌手齊豫的歌曲「橄欖樹」，歌詞唱道：「不要問我從哪裡來／我的故鄉在遠方／為什麼流浪／流浪遠方／流浪」，馬英九聽了之後內心感觸良多。

不過，當主持人何炅問，有看過湖南衛視的節目嗎？馬英九回答，很抱歉還沒看過，回台灣後會努力看。馬英九還說，希望兩岸年輕人抓住這個機會。好好把現有工作做好，讓兩岸在文化交流能往前一步。

最後，主持人何炅邀請馬英九和所有歌手，一起連線合唱「月亮代表我的心」，馬英九也全部唱完。但據了解，這段錄影內容在正式播出時應該會被剪掉。

「聲生不息寶島季」是由芒果TV與湖南衛視推出的音樂文化交流節目，由何炅擔任主持人，阿雅（柳翰雅）擔任串場人，王偉忠擔任金曲分享人。節目於2023年3月16日起每周四19：30在芒果TV上線，3月17日起每週五19：30在湖南衛視播出，3月18日起每週六21：00在中天亞洲台播出，4月1日起每週六20：30在TVB播出。

「聲生不息寶島季」節目以台灣的時代金曲為載體，開啓兩岸的音樂文化交流，喚醒觀眾的台灣音樂記憶。節目邀請一批兩岸藝人擔任常駐歌手，一批兩岸青年歌手為觀眾演繹不同年代的台灣金曲。節目設長沙主會場和台灣分會場，兩岸進行歌曲共唱和實時連線。

為讓觀眾瞭解有時代底蘊、傳播意義、審美價值的優秀音樂作品，節目通過穿插於各個年代的介紹短片，以豐富的內涵和詼諧幽默的文風，通俗易懂地向觀眾闡述各個時期台灣音樂潮流和背後的文化淵源。該節目不設淘汰的賽制。整季節目中，提示觀眾的聲音包括旁白配音是台灣地區「三金」頒獎典禮司儀賈培德的聲音。