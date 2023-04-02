每逢3、4月，各式花卉爭相綻放，近日台中市大里區草湖溪自行車道旁的九重葛也正值花期，開得相當豔麗。（潘虹恩攝）

塗城里長黃仁耀，草湖自行車道後落成後，志工們將九重葛往草湖溪邊坡移植並集中，日日澆水、除草，用心照顧，才慢慢長成現在一排的花廊。（潘虹恩攝）

每逢3、4月各式花卉爭相綻放，前陣子台中大里康橋河畔黃花風鈴木盛開形成金黃大道，吸引不少民眾駐足賞花，近日大里草湖溪自行車道旁的九重葛也正值花期；塗城里長黃仁耀說，草湖溪自行車道九重葛開的正好，希望民眾散步、騎車之餘能看到花朵盛開的美景。

草湖溪自行車道塗城路段長1.5公里，沿線種植上百顆九重葛，花季時開的相當豔麗，形成一片桃紅色花廊，更特別的是其中1段的九重葛竟長出桃紅、鮮紅、橘、白、粉等5種以上顏色的花朵在同1株，相當特別。黃仁耀說明，步道前段種植整排桃紅色的九重葛，後段有多種顏色嫁接的九重葛，是其中1位志工張日志因為興趣自行研究，樹木修剪也是志工們做中學。

黃仁耀說明，步道前段種植整排桃紅色的九重葛，後段有多種顏色嫁接的九重葛，是其中1位志工張日志因為興趣自行研究，樹木修剪也是志工們做中學。（塗城里長黃仁耀提供／潘虹恩台中傳真）

張日志說，九重葛有各種顏色的花朵，但DNA是相同的，當初他在網路看到嫁接不同顏色的九重葛很特別，引起他的興趣，透過網路自學、慢慢摸索，學習近3年、失敗至少10次，到近期才慢慢有一點成就；他的心願是打造出五顏六色繽紛的花海，目前已完成1半，預計今年底完成全部，讓民眾一同來賞花。

黃仁耀說，種植九重葛是塗城里辦公室和塗城社區發展協會聯合推動，其實過去居民就已沿路種植九重葛，但當時種植的很發散，草湖自行車道後落成後，志工們將九重葛往草湖溪邊坡移植並集中，日日澆水、除草，用心照顧，才慢慢長成現在一排的花廊，「現在的成果都要歸功志工們一起維護」。

黃仁耀也分享，他有天騎車行經自行車道，看到步道旁花朵盛開，「我自己也嚇到，想說怎麼這麼漂亮」，看到花花草草慢慢長出來，尤其是自己種的花長得這麼漂亮，很有成就感。而且自行車道從傍晚4點至6點、7點至9點都會播放音樂，讓里民運動時可以賞花又可以聽音樂，里民都很開心，也歡迎大家前來賞花、運動。