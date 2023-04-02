太魯閣2周年紀念，台鐵安全教育館2025年優先完成。(呂筱蟬攝)

台鐵408車次太魯閣號事故滿2周年，由罹難者家屬所組成的「太魯閣的眼淚」，2日下午參加在台鐵富岡機廠舉辦的追思會，台鐵局長杜微向家屬鞠躬致歉，強調台鐵持續進行安全改革，在2025年8月前會優先將安全教育館完成，會以這次事故來當作教材警惕，繼續朝向安全目標努力。

杜微表示，2年過去了，台鐵局在這2年內包括全體同仁有很努力的在執行安全改革的工作，當然這項工作是非常龐大且繁瑣，就是有個最高安全目標，在不斷朝向這個目標前進。而他身後的0402事故408列車受損最嚴重的第7、8節車廂，在去年移到富岡機廠園區，主要是能獲得良好存放，這個車廂的保存也隨時可以警惕台鐵需要朝向的方向，努力執行。

杜微說，富岡機廠後面會成立鐵道學院，強化對於行車運轉的維修，電工機械等業務，以及教育訓練，其中最重要機構，有個安全教育館預計明年中能完成工期的發包，在2025年8月前會優先將安全教育館完成，這兩個車廂在完成後，會移至教育館室內，會一併將行車事故的始末，以及需要改善之處在館內清楚呈現，未來不管是民眾來追念，或新進、在職同仁的教育訓練，都會以這次事故來當作教材警惕，繼續朝向安全目標。