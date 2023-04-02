今上午9時10分清水地熱公園內250個停車位即客滿，啟動總量管制，持續有車輛排隊入園。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

清水地熱公園接駁車上路後遇到的第一個連假，單日有千人搭乘，期盼提升遊客旅遊品質。（宜蘭縣政府工旅處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國立傳統藝術中心今約4000人入園，遊客數相較前一日增加約4成。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（2日）為清明連假第2天，宜蘭天氣晴朗，許多民眾把握好天氣開車出遊，國道5號匝道無回堵狀況，平均每小時維持2000輛車次，另蘇花路廊南北雙向皆為順暢狀態。縣內各熱門景點陸續出現車潮，湧入大批遊客，亦為清水地熱公園接駁車上路後遇到的第一個連假，單日有千人搭乘，期盼提升遊客旅遊品質。

今上午9時10分清水地熱公園內250個停車位即客滿，啟動總量管制，持續有車輛排隊入園；太平山森林遊樂區亦湧入許多遊客；另於武荖坑風景區舉辦的綠色博覽會，上午11時園區內700個車位亦停滿，啟動總量管制，實施一出一進；而國立傳統藝術中心今約4000人入園，遊客數相較前一日增加約4成。

宜縣府工旅處表示，今清水地熱公園入園人次達5512人，搭乘接駁車人數來到1106人，多數遊客選擇搭接駁車，讓排隊進園車龍變短，並提早解除管制時間；且園區內遊客容載量有限，亦可大幅提升遊客遊憩品質，在在顯示接駁車於疏散車潮上有明顯成效。

宜蘭縣警察局表示，已於縣內重要道路、熱門景點、夜市周邊及各掃墓地區，規畫交通疏導警力維持行車秩序，請用路人遵從員警指揮通行，將車輛停放於適當處所，勿違規停車影響其他用路人權益。