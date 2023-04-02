前總統馬英九率團訪問大陸，今天下午參觀三一重工。（藍孝威攝）

大陸三一重工參與桃園國際機場建設。（藍孝威攝）

前總統馬英九率團訪問大陸，今天下午參觀中國鐵建和三一重工。這二家企業和台灣的關聯，都曾經參與過台灣捷運或機場的基礎建設。尤其2009年台灣八八風災時，三一重工捐了350萬元人民幣的救災設備給台灣，馬英九為此鼓掌了2次。

中國鐵道建築集團有限公司的前身是中國人民解放軍鐵道兵，現為大陸國務院國有資產監督管理委員會管理的特大型綜合建設集團，2007年11月5日在北京獨家發起設立中國鐵建股份有限公司（中文簡稱中國鐵建，英文簡稱CRCC），2008年3月10日、13日分別在上海和香港上市，公司註冊資本135.8億元人民幣。

2022年《財富》雜誌發布「世界500強企業」名單，中國鐵建排名第39位、「全球250家最大承包商」排名第3位、「中國企業500強」排名第11位。

中國鐵建集團旗下的子公司鐵建重工，專長研製各種尺寸的盾構機（隧道鑽掘機）。總部位於湖南長沙的「中國鐵建重工集團」2017年12月5日表示，該集團當天成功簽訂台北捷運萬大線CQ850、CQ850A標4台盾構機供貨合同。這是中國大陸潛盾機首次進入台灣市場，打破日本企業在台灣30多年的市場壟斷。

自1994年成立以來，三一重工取得了持續快速發展，是全球領先的工程機械製造商，也是全球最大的混凝土機械製造商，並於2020年以98705台挖掘機的銷量，首奪全球挖掘機銷量冠軍。公司產品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、築路機械。其中，混凝土設備為全球第一品牌，挖掘機、大噸位起重機、旋挖鑽機、路面成套設備等主導產品已成為中國大陸第一品牌。

三一重工和台灣也有淵源，曾經在2009年台灣八八風災時，捐了350萬元人民幣的設備給台灣，馬英九聆聽介紹時鼓掌了2次。另外，三一重工參與了桃園國際機場第三航廈和桃園市、台北市的市政建設。