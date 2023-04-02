It seems like every time Shohei Ohtani takes the field he does something that's never been done before — it happened again Thursday night and @richeisen can't take it anymore:#Angels #OpeningDay pic.twitter.com/6LilDesaOc — Rich Eisen Show (@RichEisenShow) March 31, 2023

連續2年扛下天使開幕戰先發大谷翔平，即便繳出6局無失分10次三振優質表現，打擊上也有安打發揮，卻不足以帶領球隊拿下勝利，美國廣播節目《The Rich Eisen Show》知名主持人艾森（Rich Eisen）提出大膽想法，他認為大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）應該主動要求天使交易大谷翔平。

「很多人都說，今年天使會有個成功賽季，也許他們會闖進季後賽。」艾森指出，大谷翔平在開幕戰繳出震攝八方的表現，但牛棚脆弱的老問題依舊浮現，大谷不但無緣勝投，球隊還遭逆轉吞敗，「這些想法僅僅在一天之內就完全消失了。」

以無厘頭的說話方式聞名的艾森諷刺說：「曼佛雷德代表整個大聯盟，他應該去問大谷翔平想不想被交易，因為他剛剛才成為首位在開幕戰投出雙位數三振且沒有丟分，球隊卻輸掉比賽的投手，上回有這種表現卻吞敗的球員，可能是1901年以前的事了，經過了快2個世紀，曼佛雷德絕對知道這些。」

雖然賽季才剛剛開始，天使仍有非常足夠的時間能夠終止季後賽乾旱，艾森依然堅持自己的想法，「總之如此，天使已將球迷對他們的無限想像一掃而空，他們本來該是支季後賽隊伍的，真的讓人很失望，WBC不應該只是我們在大賽中看到大谷翔平的機會。」