高雄17直播鋼鐵人2日客場97比87擊敗福爾摩沙台新夢想家，收下2連勝，當家主控林書豪除了投進25分，也傳出16次助攻，改寫個人保持的聯盟例行賽單場最高助攻紀錄，賽後場邊受訪時他也很驚訝，坦言沒認真計算助攻數，並歸功是團隊場上更有默契，也有其他隊友製造好的進攻機會，讓他把球給到對的人去得分。

林書豪此役再度成為場上焦點，賽後場邊接受主播、球評訪問時，對於自己單場16次助攻再創新高，他先是驚呼：「我嗎？我都不知道我助攻有10次。」

隨後林書豪補充，自己來到PLG之前，過去幾年在職業賽事都相當困難，現在在PLG得分、助攻都有精彩數據，絕不是只因為個人能力，「我來了之後，都是每次總教練龍哥（鄭志龍）慢慢一成一成加上去，幫助團隊打得更有默契，我能單場有16次助攻，是團隊一起努力的成果，絕不是只有我自己一個人的事。」

林書豪的第16次助攻，是傳給隊友呂政儒三分命中，將球隊被夢想家追到只剩6分差的緊張感變成邁向勝利的氣勢，林書豪笑說：「政儒是很優秀的球員，什麼都不怕，有他的心態、步調，當場上感到壓力，總能鼓勵大家下一球一定會進，我的角色很簡單，就是把球傳給政儒出手得分，就會變成一次助攻了。」

林書豪強調，每周都會說感謝上帝安排的一切，他也認為場上這些美好的畫面不是理所當然，都是團隊不斷溝通帶來的收穫，控球後衛是總教練在球場上的傳話者，而教頭鄭志龍是很聰明的人，兩人的溝通相當容易，也一步步幫助團隊打得更好。