許多家長為了管教小孩常常會祭出許多家規，不過有時候規定太嚴苛可能引發小孩反感。一位22歲男大生表示，從小爸媽就因為害怕他在家做壞壞的事情，所以不准他關門。近日男大生決定反抗爸媽，於是故意大聲關門後開始DIY，並趁著爸爸開門的瞬間，轉過身子讓爸爸直擊射出瞬間，當晚爸媽就開始討論應該要給他更多空間，男大生也從此擁有關門、鎖門的權利，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，爸媽從小規定他不能關門、鎖門，怕他在房間裡做「壞壞的事情」，他也想出辦法，總會趁著爸媽出門時享受DIY的時光，不過原PO還是不太滿意，因此某天他故意趁著爸媽在客廳看電視時，大聲關上房門進行DIY，並趁著爸爸拿鑰匙開門的那個剎那，轉過身子讓爸爸目擊射出的瞬間，「而且差一點我就讓慰之華降落在他身上」。

原PO說明，當時爸爸像是嚇到一樣馬上關門，後來他從爸媽房門外偷聽發現，爸媽終於覺得他長大了、該給他一點私人空間，爸爸甚至一度想詢問有3個兒子的好同事怎麼面對這種事情；之後原PO終於夢想成真獲得關門、鎖門的權利，可以自由自在在自己的房間裡DIY。

對此，許多網友紛紛回應，「恭喜你無痛解鎖，但你爸媽會不會認為，以後只要看見你房間門關起來就是在自慰」、「父母會不會管太嚴…都大三了還沒有私人空間，我從國小就自己一間房也都會鎖門，雖然沒在房間幹嘛但沒鎖就是沒安全感」。