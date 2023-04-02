高雄市兒福中心4月2日在該中心戶外綠地廣場舉辦兒童玩具交換市集，與會人士合影。（高雄市社會局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市兒福中心4月2日在該中心戶外綠地廣場舉辦兒童玩具交換市集，孩子們用小車子換彈力球，或是交換故事書、繪本等。高雄市社會局希望透過此活動，讓二手玩具物資能夠循環利用，並讓孩子藉此增進表達能力與人際互動。

「我可以跟你交換小車子嗎？」一個小弟弟拿著自己的彈力球，與玩具市集小攤主討論交換玩具；「我可以跟你交換這本故事書嗎？」也有父母親陪著小朋友交換繪本，現場此起彼落「你好！」、「我可以玩玩看嗎？」的童音，小攤主們大方邀請小客人來參觀布置好的小小王國帳篷，也樂於分享自己的玩具。

兒福中心主任陳秀雯表示，二手玩具交換可以促進資源循環使用與共享，除了交換市集，民眾也可將玩具捐贈到高雄22處親子館，讓曾經最愛的玩具找到新主人。今日竹西、小港、草衙及楠梓等4處親子館共同設攤分享服務特色與益智趣味遊戲，讓親子們透過活動能更加認識本市的育兒資源寶庫，相當熱鬧。

現場還有線軸車、風車、竹筷機關槍、彈弓、套圈圈等懷舊童玩遊戲，家長和小朋友們共同體驗不同世代的童年回憶。