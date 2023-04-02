日經亞洲（Nikkei Asia）披露，如果北京對七大工業國集團（G7）的成員進行經濟脅迫（economic coercion），美國將敦促G7國家對中國採取聯合行動。

華盛頓正在國內採取行動，透過預先披露報復措施，例如美國政府和國會正在討論提高關稅的法案，試圖阻止中國在經濟上「霸凌」其他國家。除了提高對中國產品的關稅外，該法案還將允許美國向受中國經濟脅迫的國家提供財政支持。據報導，拜登政府支持這項法案。

華盛頓也正在尋求與日本和歐洲夥伴在這個問題上的一致。在G7的工作層級會議中，美國已號召對中國的經濟脅迫採取聯合的反應，並要求將此事列入今年G7會議的議程中。華盛頓準備在5月舉行的G7領袖峰會之前，與今年的G7主席國日本敲定具體細節。

由於許多國家在經濟上高度依賴中國，美國認為聯合行動比單邊行動更有效；如果其他國家聯合起來，將更有可能避免中國採取經濟脅迫手段。華盛頓認為，在緊急情況下，一個多國能相互彌補貿易損失的框架，將有助於減少它們在中國市場上所遭受的損失；拜登政府意在增強對「經濟戰」的威懾力。

然而，在G7內部制定統一規則面臨著挑戰。德國和日本與中國有著深厚的經濟聯繫，北京肯定會反對這些國家加入美國的行動。與此同時，一些歐洲國家和日本可能會對採取實際報復措施感到猶豫，例如提高關稅。另一方面，美國任何先發制人的行動，都可能使國際貿易規則陷入混亂。