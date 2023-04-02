桃園市市區公車「701B龍岡圓環－長庚醫院」去年試辦後，桃園市交通局決定優化路線，改為「718建安宮－長庚醫院」，並在6日起試辦3個月。（桃園市交通局提供）

桃園市市區公車「701B龍岡圓環－長庚醫院」去年試辦後，桃園市交通局決定優化路線，改為「718建安宮－長庚醫院」，並在6日起試辦3個月，與過去相比延駛至平鎮建安宮，希望服務更多看診、探病民眾。

交通局長張新福表示，「701B龍岡圓環－長庚醫院」優化後，將原本發車點延駛至建安宮，新增13個站點，其餘路線與原來701B一致。試辦期間採平日行駛，每天往返共6班次，首班自建安宮站上午7時30分發車，行駛平東路、平等路、龍岡路、環南路、民族路、龜山一路、文化一路、復興一路至林口長庚醫院，滿足平鎮東勢、龍岡及中壢民眾往返林口長庚的需求。

交通局也說，路線發車至終點站後直接返程，因此沒有固定發車時間，收費全程票價85元、半票42元，若持市民卡有買一送一優惠，即第2趟優惠18元。

桃園市議員舒翠玲表示，去年10月開始試辦701B公車路線，不過運量不如預期，但是地方又有就醫需求。她解釋，平鎮沒有直達林口長庚的公車，過去若要看診、探病，往往都要到中壢轉車。經她邀集里長們討論後，認為平東路一帶長輩多，有潛在需求，因此決定延長路線。

舒翠玲也提到，過去第1班為8時發車，經檢討後也改為7時30分，主要是讓民眾來得及看診，此外她曾試搭全程，若沒有塞車的情況，從建安宮到林口長庚，不到1小時就能抵達。