受到幫助的小朋友也寫感謝卡給邱小姐，感謝她的善心。（第四分局提供／張亦惠台中傳真）

台中市邱姓家庭主婦日前到台中市政府警察局第四分局春社派出所諮詢交通法令相關規定，看見春社派出所角落擺放白米等物資，得知該派出所常關懷轄區內的弱勢，她深受感動，臨去前向員警要了一個牛皮紙袋裝入2萬元讓該所做公益。所長邱量虔說，會將這筆善款轉交給轄內國小，讓8名學童營養早餐吃飽飽，也是最暖心的兒童節禮物。

春社派出所所長邱量虔常帶頭做公益，一有空閒時間就會同勤區員警前往探視獨居老人和低收入戶，除將個案轉介社會局外，秉持救急不救窮的信念，為需要的家庭準備物資，解決基本的民生問題。

邱女聽了派出所的善行後深受感動，離去後突返警所，向員警要了一個牛皮紙袋，裡面裝了2萬元現金，想盡自身棉薄之力，希望員警將這筆錢運用至需要幫助的民眾，隨後就離去。

邱量虔得知這筆善款來源後，想到春安國小陳貞蓉校長曾提及校內有8名兒童長期受到早餐店援助免費提供早餐，但受到原物料飛漲影響，店家生意不若以往咬牙苦撐，為了讓這些成長中的孩子有營養早餐可吃，就將這筆捐款運用在早餐加菜上，不僅讓這些孩子每日有豐富的早餐可吃，同時也減輕早餐店的壓力。

第四分局分局長李建興表示，警察除治安、交通為主軸外，為民服務也是重要的一環，第一線執勤員警主動挖掘關懷弱勢，除協助通報社會局等相關單位讓其受到妥善安置外，透過善行的延續，將愛心散播到社會中每一個角落，傳遞社會正能量。