身價破億的52歲黎巴嫩前總理哈里里（Saad Hariri）被2名空姐控告，十多年前他經常在私人飛機上性侵、性騷擾空姐，甚至就連在前往美國進行國是訪問的班機上也是一樣，侵犯行徑包括直接用手突襲空姐私處、要求空姐用嘴巴服務，對此哈里里透過發言人矢口否認，稱2名空姐為了錢多次誹謗。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、合眾國際社（United Press International, UPI）、《紐約郵報》（New York Post）報導，2名空姐3月20日向紐約地方法院控告黎巴嫩前總理哈里里及另外5名被告，針對哈里里的部分指控他於2006至2009年間，多次在私人飛機上性侵犯空姐。

法庭文件顯示，化名「某女2」的空姐表示她於2006年加入哈里里家族經營的沙烏地阿拉伯建設公司沙烏地奧格（Saudi Oger），起先被指派為哈里里繼母的私人飛機服務，2007年9月，時任黎巴嫩國會多數黨領袖的哈里里使用繼母的私人飛機前往華府進行國是訪問、與美國前總統小布希（George W. Bush）會面，他在機上房間內點了一瓶水，當「某女2」帶著水進房時，赫然發現哈里里全身赤裸躺在床上。

Former Prime Minister of Lebanon Saad Hariri assaulted flight attendants: lawsuit https://t.co/bwT7eQ1PiV pic.twitter.com/8rSsYVnMPp — New York Post (@nypost) April 1, 2023

法庭文件指出，哈里里突然間朝「某女2」撲過去，「粗暴地拉住她的手臂、將她拉向自己」，空姐不斷反抗、試圖離開房間，哈里里見狀後「怒氣沖沖」，「強把她拉向自己。」空姐最終成功掙脫，逃離房間。

不過回程的班機上，哈里里又指名「某女2」為他送水，這一次他把空姐強行按在牆壁上對她強吻，甚至從衣服外「強行摩擦」空姐的私處，最終還扯掉空姐的貼身衣物。

「某女2」後續掙脫離開，不過之後她也被哈里里調到自己的私人飛機上工作。她稱，某次從紐約飛往華府的班機上被哈里里「無套」強暴，事後又若無其事地指示她回去工作，「就好像什麼都沒發生。」2008年一次機上耶誕派對後，該女又被哈里里「暴力性侵」，法庭文件指出，「某女2」擔心被哈里里傳染性病，也擔心會懷孕。後續她至少又被性侵2次。

原告「某女1」同樣於2006年入職，一開始就在哈里里的私人飛機上服務，她稱被包括哈里里在內的許多男性「騷擾及恐嚇」，指控哈里里曾將她強押在廁所牆上強行舌吻，就算她不斷反抗，哈里里仍擋住門口，不讓她離開。

她說哈里里幾乎每次飛行都會侵犯她，曾在強摸她私處後露骨表示「我喜歡妳，我很快就會再見到妳」，甚至多次試圖拉下空姐的短裙拉鍊及襯衫鈕扣。

「某女1」也指控，曾目睹哈里里與另一名空姐從廁所走出來，那名空姐「看起來快哭了」，哈里里也被控2009年要求空姐用嘴巴替他服務。

在被哈里里強行用手指侵犯後，「某女1」於2009年請辭。

針對2名空姐指控，哈里里的發言人1日全盤否認，砲轟是「完全錯誤、不可接受的指控」，發言人更稱，2名空姐已經三度在紐約控告哈里里，前兩次都遭到法院駁回，她們的目的就是要錢。

哈里里分別於2009至2011年、2016至2020年間擔任黎巴嫩總理。