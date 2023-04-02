黑羽麻璃央曾在台舉辦售票見面會，當時是一票難求的盛況。（希望行銷提供）

由《餘命10年》藤井道人監製企劃、日劇《Avalanche雪崩》山口健人執導的電影《離不開你的依賴》，由黑羽麻璃央、穗志萌香、松井玲奈主演，電影於日本上映後即獲得Filmarks電影網上映首日滿意度第一名，而山口健人以及黑羽麻璃央也正式確認於4月19日至20日登台造勢，將出席電影首映會，是黑羽麻璃央暌違4年，繼上次的粉絲見面會後再次登台會影迷。

黑羽麻璃央在高中時因參加JUNON BOY的選拔獲得準最高獎，成為演員職業生涯的契機，2012年以音樂劇《網球王子》作為演員出道，活躍於動漫改編舞台劇及影視作品，曾在掀起現象的音樂劇《刀劍亂舞》當中飾演主要角色三日月宗近，也曾來台舉辦售票見面會，見面會門票一票難求。

本次黑羽麻璃央在《離不開你的依賴》中挑戰人性赤裸裸的一面，完全不同於以往的華貴氣質，他也表示：「這次有幸演到這個角色，雖然很短暫，但是能活在那個角色裡的日子，對我而言是非常珍貴的時間。我非常感謝能夠遇到這部作品。大家活在這個不免苦悶的世上，其實仔細想想，這種苦悶的心情也許就是故步自封的一種舉動也說不定。希望這部片能帶給觀眾一些感觸或想法。」而對於將隨影片來台宣傳，他也感到非常興奮，期待再次見到台灣的影迷們。