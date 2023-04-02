南韓女星孫藝真與男星玄彬搭檔拍攝韓劇《愛的迫降》因戲結緣，去年結婚後育有一子，近日才在IG上曬出未曝光婚紗照的她，於今(2)日再度更新貼文，更自揭當了母親後的憂慮心聲，直言：「檢查霧霾已成了例行公事。」

孫藝真近期才在個人IG上以限時動態的方式曬出一張與玄彬笑得燦爛的「未曝光婚紗照」，只見畫面中，孫藝真身穿白色禮服，露出肩頸、美背和手臂線條，和玄彬各坐在一張椅子上，牢牢地握著彼此的手，並對著鏡頭露出燦笑，而她也在一旁寫下：「1st anniversary（一周年紀念）」以及兩顆手繪愛心放閃。

此外，喜獲麟兒的兩人，也相當關注孩子的成長，孫藝真今日便在IG上曬出櫻花照以及花束照，並配文寫下：「春天，早上起床，確認霧霾指數已成為了每天的日常工作。但春天依然是春天，希望大家的一天都像櫻花一樣滿滿盛開。」雖然過往，她曾在IG上曬出孩子的小腳，並分享自己的喜悅，但該則貼文是她首度在IG中和網友分享育兒心事，不只讓許多網友留下祝福的字句，更有網友好奇：「是趁著假日去玩了嗎」、「祝你有個美好的周末。」

事實上，孫藝真與玄彬夫婦日前才遭南韓一位YouTuber爆料，稱因為玄彬賭博，讓孫藝真相當生氣，因此兩人已協議離婚，消息一出在韓網上引發熱議。對此玄彬的經紀公司VAST娛樂發出聲明，指出這是「不實消息」，而孫藝真的經紀公司MSTEAM娛樂也出面表示，這消息實在太不像話了，雙方皆否認離婚傳聞。