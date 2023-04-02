清明連假長達5天，不少人趁機會出遊，但有民眾抱怨透過知名訂房網站訂房，沒想到放假前一天獲知飯店因房價太低為由取消訂單，隨後又重新調高一倍房價再攬客，讓他氣到PO網公審，引起眾人怒火，批評業者投機行為，讓國旅品質大大扣分。

一名網友3月31日在臉書社團「好想住飯店 好康踩雷不藏私」發文抱怨，自己透過A站訂房且完成扣款，沒想到清明連假前一天，A站來電告知，旅館方因為賣出價格太低取消訂單，之後發現該旅館重新上架房間，然後價格提高一倍之多，從訂房截圖可見原本一晚2073元，直接漲至4290元，讓他怒批「台灣的住宿體驗就是被這些無良且無法可管的旅館給打壞」。

貼文引發網友熱議，不少人也替原PO抱不平，「已經扣款了還被取消，真的蠻無言的，您辛苦了」、「對消費者太不公平了，臨時去哪找理想的旅館」、「為什麼大家都想出國玩，飯店價錢就是一大原因」、「難怪台灣一直比不上國外，就是有這種不肖業者」、「A站條款有註明取消是合法的，但您可以檢附證明向觀旅局檢舉哄抬房價」。

也有同樣遭遇苦主留言透露，「我之前也遇過，飯店直接打電話說他們放錯價格，要求取消或更改內容」、「我也在A站訂房後遇過這情形，一整個莫名其妙欸！可以用這種理由隨意取消客戶訂單？」、「A站的話只能聽一半，他們會把所有責任全推給業者，例如超賣，標錯價等等。全都告知客戶是飯店端的問題」。