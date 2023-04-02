目前正是日本的櫻花季，現在多了一個賞櫻地點，就是福島1號電廠西南邊的富岡町，該地在星期六取消了疏散令，首相岸田文雄顯然相當重視，參加富岡町的重新開放儀式。

美聯社報導，自2011 年 3 月地震和海嘯引發福島第一核電站熔毀以來，電廠週邊都設為疏散區與人員禁止區，但隨著時間的推移，大部分已經重新開放，其中包括富岡町，在周六的開放區域是富岡町的最後一部分，面積約 4平方公里。

在核事故之前，當地就是頗有名氣的春季賞櫻地點，居民和遊客在一條被稱為「櫻花隧道」的美景街上漫步，慶祝重新開放。

富岡町的櫻花隧道。(圖/美聯社)

在開放儀式上，岸田首相再次承諾，將繼續努力，必然要開放所有的禁止區。他說：「當初撤離的解除絕不是永久的，而是復甦的開始。」

75 歲的小野先生(Koichi Ono)是返家的其中一人，他回到了他長大和生活的社區，頗有感觸的說：「12年後，我終於可以回家了。我還記得核災發生在我剛剛退休時，現在我要重新開始。」

小野在過去避難時，學習第二手藝，就是染布，他作靛藍和其他植物性染料，他想開一家工作室，作為人們的聚會場所。

2011年福島核事故後，有超過16萬居民不得不撤離，其中約3 人仍無法返回家園。富岡町是12個最接近事故電廠的禁區，因此如今的開放，很有象徵意義。

但是，當地的復興工作也相當困難，就算輻射已經消退，但是工作機會、生活必需品和基礎設施仍然不足，這導致年輕人難以返回。而且輻射疑慮也在，有小孩的家庭還是或多或少擔心輻射影響。

據據計，自 2017 年富岡町重新開放以來，16,000位居民當中，只有約 10%決定返鄉。大多數事故前居民表示，他們已經「他鄉為故鄉」了，現在的落腳地已經找到了工作和教育，並建立了人脈關係。

上周五，福島1號核電站西北部的浪江町，也解除了部分疏散令。但是重新開放的面積僅佔全町的20%左右。