籌備多時，雲門舞集50周年重演創辦人林懷民的代表作《薪傳》，日前在淡水雲門劇場舉辦全本演出彩排場，邀請雲門八代舞者和藝文人士齊聚一堂欣賞，除了雲門舞集的演出，現場音樂也由朱宗慶打擊樂團擔任演奏，場面熱鬧溫馨，林懷民表示，很高興有機會讓過去不同世代《薪傳》舞者們聚集在一起，很多人都是好多年不見，《薪傳》舞作就是經由一代一代人合作，才能走到今天。
《薪傳》由創辦人林懷民1978年編創，從焚香祭祖帶出祖先的「篳路藍縷，以啟山林」的歷程，中間經歷死亡悲痛、誕生喜悅以及勞動插秧的豐收，最後以喜氣的舞龍舞獅象徵帶出「風調雨順、國泰民安」的祈願，林懷民表示，重新排練這部作品，他感受到這部舞作已經不是誰的舞作，「這部舞作是社會不同環節努力的成果，我們也看見新一代舞者的表現，這也是長期努力的成果」。
這次的「薪傳」台灣6城巡演，所有2萬多張票券已全部售罄，林懷民宣布在國泰金控支持之下，4月29日將在台北國家兩廳院藝文廣場舉行戶外轉播，讓廣大民眾都有機會看見經典「薪傳」，當天謝幕後，廣場上近40名義工將會帶出書法名家董陽孜揮毫書寫的巨幅布條，為台灣祈福。
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