台灣缺蛋問題嚴重，農委會專案進口雞蛋，在各大賣場上架。但新加坡從馬來西亞進口雞蛋佔比99%；到2021年，進口佔比剩下67%。農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘表示，「新加坡除了增加供應國以外，開始投入金錢扶持本土農業，維持本土一定比例的生產，發展科技型的農業，也就是小面積高生產」。

林裕紘今(2日)在臉書粉專貼文表示，新加坡農產品本來是依賴馬來西亞的供應，馬來西亞過去也以此做威脅。要解決對馬來西亞依賴的問題，當然不可能全靠新加坡自己生產，因此增加供應源，避免主要供應國出問題時沒辦法補上供應。

林裕紘舉雞蛋為例，除了進口來源更改至其他國家以外，新加坡從過去就開始推動本產雞蛋，而現在回頭發展農業，也是為了用科技讓供應穩定，而不是完全依賴外國的模式，所以他們發展的是科技型的農業，小面積高生產。

林裕紘點出，2017年，馬來西亞雞蛋佔進口比99%；2021年，進口佔比剩下67%。新加坡政府在2019年提出3030的願景計畫，自產農產品的供應量要達到30%，新加坡本土雞蛋供應量已佔30%。

林裕紘指出，台灣2019年也喊出產銷調節三支箭，提升該項作物外銷10%、加工10%、直銷促銷10%，然後列舉了8大作為，但是哪些目標、是什麼作物，都不清楚，更別說目標市場了，但我們還是比新加坡「更厲害」，新加坡要提11年的願景，我們2019年就說5年內可以達到，現在5年也快到了，達成了多少，農委會敢檢討嗎？