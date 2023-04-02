中信兄弟2日為彭政閔舉行背號引退儀式，還邀請到撐起「黃衫軍」第一代23號的傳奇球星路易士（Luis Santos）也到場為「恰恰」獻上祝福，他認為，彭政閔是他遇過最專業的球員，「他的職業精神展現出對比賽的尊敬，19年來始終都是如此，樹立最佳典範。」

彭政閔職業生涯從2001年展開，在2019年引退、卸下球員身分，19個年頭中雖然曾碰上「黑象事件」，但他對棒球的態度始終相同，即使卸下球衣改當球團副領隊兼農場主管，仍是「黃衫軍」的精神領袖。

路易士今天到場致詞時提到，23號對自己而言代表著奉獻、激情及為實現目標所做出的任何犧牲，2015年他來台參加「向傳奇致敬」活動時，彭政閔曾向他說自己選擇穿23號球衣的原因，就是因為路易是，「對此我感到非常感激，在我看來，他的球衣號碼被退役這是無庸置疑的。」

結束儀式、接受聯訪後，路易士也與彭政閔話家常，「很感謝恰恰在台灣棒球最需要時挺身而出，他叫我要把畢生所學教給台灣球員，我說，這是絕對的，這也是我這次來台主因，幫助台鋼球員成長、茁壯。」