俗話說一樣米養百樣人，有些人喜歡偽裝自己，和善的外表下既虛偽又善變，這種人一旦深交，恐怕會麻煩不斷，不過《搜狐網》運勢專欄點名4星座表面雖然看似冷漠高傲，但其實內心十分重情義，是名副其實的紙老虎。

▍天秤座

天秤座在不熟的朋友面前不擅長表達自己的情緒，雖然行為舉止優雅得體又不失禮數，但他們從不交心，也很少會相信別人，只有真正走進天秤座內心的至交，他們才會卸下內心防備，顯露出不被外人看見的熱心腸。

▍天蠍座

天蠍座對任何事情都有獨特的見解和判斷，不過性情冷漠的他們，總是一副淡然傲慢的模樣，高冷的外表讓人望之卻步，但其實這是因為他們內心缺乏安全感，才會在人群之中築起一道高牆，一旦真正成為他們的至交，就會發現天蠍重情義又熱情如火的一面。

▍牡羊座

牡羊座雖然總是一副活潑開朗的樣子，但其實這只侷限在他們的朋友圈之中，面對不熟的陌生人他們反而態度冷淡，而且容易發脾氣，因而讓人不敢輕易接近，不過一旦與他們交心，就會發現牡羊座既熱情又溫暖的一面。

▍巨蟹座

巨蟹座的防備心很重，因為擔心被傷害，加上缺乏安全感，所以對外總是用冷淡傲慢的模樣隱藏自己的內心，只要巨蟹確定對方無害且真誠，就會顯露出他們的溫柔和體貼。