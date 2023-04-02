台南台鋼獵鷹2日在主場進行「獵鷹樂園」主題週最後一戰，賽前邀請「桌球王子」江宏傑擔任開球嘉賓，及前天甫入選U17的台南桌球新星郭冠宏與球員一同進場，本場比賽獵鷹展現禁區禁區強大優勢，且多位本土球員跳出來接管比賽，在全隊輪番上陣下，終場獵鷹以118比97收下勝利，並確定至少以例行賽第二名晉級季後賽。

此役獵鷹本土球員接連出來接管比賽，首節德古拉、布拉「拉拉連線」就豪取23分，簡偉儒也發揮射手本色貢獻2顆外線，單節8分進帳，次節谷毛唯嘉替補上場扮演板凳暴徒，個人獨拿10分另有4助攻，中場獵鷹已握有19分領先，胡凱翔也在易籃後貢獻13分含3記外線，第四節一口氣將分差拉開到43分，改寫聯盟單節最大分差紀錄，最後5分鐘就派上全替補，最後以118比97成功在主場射日。

此役獵鷹全場狂轟118分，贏球後也確定至少以例行賽第二晉級季後賽，賽後劉孟竹總教練表示，「台鋼獵鷹去年是一隻墊底的球隊，今年改變得非常快，竄上第二名位置，在這邊感謝球團大力的支持下，讓我們能夠有這麼好的環境，也感謝我的球員們，雖然本季在大換血的情況下改變這麼大的陣容，不管他們以前是哪支球隊，來到獵鷹大家都像家人一樣，感情非常好，練習、比賽的過程都願意分享溝通，非常感謝他們對球隊的付出跟努力，有他們才會有現在的獵鷹隊。」

獵鷹射手簡偉儒、胡凱翔今天各有3顆外線，分別在首節及易籃後跳出來幫助球隊搶分，亦都是兩位今年來到獵鷹後與球隊晉級季後賽，有多次打季後賽經驗的簡偉儒表示，「只能開心現在一下，季後賽的強度是非常強，要繼續準備好季後賽。」

副隊長胡凱翔則霸氣的說：「季前就很有信心會晉級，不只晉級還要打到冠亞軍。」