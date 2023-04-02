台東一名人妻與小王發生婚外情，兩人在2年間發生100餘次性行為，姦情曝光後，小王遭人夫怒告侵害配偶權；法庭審理時，小王辯稱「不知對方尚有婚姻關係」，但卻曾要求人妻「不要與丈夫做」，遭到法官打臉，判其須賠償給付人夫80萬元，可上訴。

據判決書指出，人夫主張與妻子結婚多年，育有2名子女。小王自2019年3月起，利用參與語文班機會接近妻子，並編造故事、送禮追求妻子，2人因而發生婚外情，並於同年6月至2020年9月間多次於汽車旅館內發生性行為，小王所為已侵害他的配偶權，致其受有精神上之痛苦，因此向小王提告求償慰撫金148萬元。

法庭審理時，人妻出庭時證稱，自2019年起，自己與小王發生超過100次性行為，時間多在晚上；發生性行為時，自己並未向小王提到打算離婚或已經離婚，甚且對方在性行為前，還特別要求她「不要與丈夫有性行為」。

但小王出庭時卻辯稱，不知道對方尚有婚姻關係，自己也不想破壞2人婚姻關係，又稱人妻向自己表示想要離婚，僅因顧慮子女而維持婚姻關係，證詞前後矛盾。

法官認為小王與人妻發生性行為次數頻繁，維持婚外情期間非短，按諸常理，難認其不知對方婚姻關係仍然存續，而小王就此也無其他舉證，因此認為他已侵害人夫配偶權，判其須賠償給付人夫80萬元，可上訴。