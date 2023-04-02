出國旅遊時語言不通，進行任何動作最好先了解背後的意思。一位網友分享，他近日和友人在東京吃烏龍麵時，看到日文「つ玉」時以為是雞蛋，因此和友人各點3份，還想說3顆雞蛋不用加價真划算，沒想到那其實是「加麵」的意思，結果兩人都吃不完烏龍麵，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他和友人一起到東京旅遊，晚餐吃烏龍麵時看到「3つ玉」，想說「玉就是雞蛋嘛這題我會！」又發現3顆雞蛋不用加價相當划算，於是兩個人都加點了3顆雞蛋；沒想到烏龍麵上桌後，原PO才發現「3つ玉」其實是「3球麵」的意思，烏龍麵的分量多就這樣多到讓他跟友人吃不完，忍不住感嘆自己根本是失格旅人。

一名網友看到「つ玉」連點了3份，餐點上桌後才發現原來是加麵。（翻攝自爆廢公社臉書）

對此，許多人紛紛回應，「學一半，糗了！」、「這事我也做過，好在是加了1坨麵」、「金玉又是不同的東西了…」、「沒事吃飽點」、「之前吃拉麵看到替玉也以為是雞蛋，結果是加麵」、「加麵不加價，挺好的」。

另外也有內行人說明日文差異，「玉是圓球物體的單位詞，生雞蛋是卵，雞蛋做出的料理是玉子，別看到玉就見獵心喜阿」、「玉是球（丸）的意思，3丸面」、「記得玉子才是雞蛋，例如玉子燒，玉的話好像是球，像是劍玉那種玩具」、「玉子才是雞蛋」。