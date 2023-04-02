陸軍司令徐衍璞上將於清明連假首日，赴澎湖地區視導部隊。（陸軍司令部提供）

空軍司令劉任遠上將於昨日前往嘉義基地慰勉後備警衛第4營幹部。（空軍司令部提供）

清明連假假期，國軍官兵休假正常，未受蔡英文總統出訪影響。陸軍司令徐衍璞上將昨視導澎防部，今視導馬防部與東莒部隊，空軍司令劉任遠上將昨視導空軍嘉義基地與後備警衛第四營，國防大學校長劉志斌上將並要求官兵清明連續假期，落實休假前、中、後相關管制。此外，中共機艦週去兩天活動尚屬正常，僅3月31日，共機分5批次9架飛過海峽中線，國防部亦於第一時間發布新聞。

蔡總統出訪中南美邦交國並過境美國，將在4月5日過訪境洛杉磯時，與共和黨籍眾議院議長麥卡錫會面，針對中共可能做出的反應，軍方有所研判與因應，由於適值清明5天連假，部隊除戰備留守，國防部決定三軍官兵正常休假，但各作戰區指揮官不能離開防區，隨時待命，遇特殊情況，則海空軍官兵即刻緊急召回因應。

另共機31日近午時分有9架次飛過中線，軍方是否對外公布，內部曾有討論，有軍方官員認為，根據中共大陸沿岸各軍機場動態，判斷當日僅此5批9架，不會再有共機過中線，主張不必對外宣布，於例行的中共機艦活動中發布即可；但也有軍方官員認為，蔡總統出訪期間，中共軍事動態應讓國人知情，穩定民心。

另國防部今指出，統計自昨日上午6時起至今日上午6時止，偵獲共機10架次，其中4架次卡28反潛直升機侵擾西南防空識別區；同時有共艦3艘次，持續在台海周邊活動。