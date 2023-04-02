國壽2日宣布調整旗下保單宣告利率，新台幣保單部分，因2月台灣10年公債利率由1月1.24％調降至1.21％，影響三檔條款約定宣告利率上限為10年公債的商品，利率調降0.03個百分點；至於美元保單方面，針對現售商品14檔、停售商品75檔，合計89檔，同步調升0.1個百分點。

國壽目前美元保單宣告利率最高在3.5％，旗下保單包括祿美滿、祿美鑫、益美雙喜、美利101、好美利101等美元利變終身壽險，利率都在此水準。

新壽方面，針對新台幣保單，4月預計調升0.15個百分點，本次調整後，新台幣利變保單宣告利率將提升到1.8％至2％。新壽此次再調升美元宣告利率，為繼1月後再度調升。

除國壽、新壽外，富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、中國人壽、三商美邦人壽、全球人壽均宣布按兵不動、未調整利率。目前市場上最高宣告利率水準，仍為台壽旗下美元保單利率的3.8％，

去年12月提早拉高保單責任準備金利率2碼（0.5個百分點），聯準會當月也升息2碼，壽險業趁勢調高宣告利率，當時台壽拉高美元保單宣告利率至3.8％，至今仍為業界最高，去年底一波提前調升宣告利率後，近月以來壽險業大多先休兵，3、4月僅少數業者進行調整。

壽險業者表示，宣告利率調整不如部分民眾預期，繼續調整也跟不上美元定存利率，導致美元利變型保單難賣，對於今年美元保單買氣前景仍保守看待。