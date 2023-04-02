女星許瑋甯是義大利混血，擁有白皙皮膚和深邃五官，自律的她有著纖細魔鬼身材，她2021年和男星邱澤主演《當男人戀愛時》，兩人從戲裡愛到戲外，驚喜宣布結婚喜訊時，收到各界及雙方粉絲一片祝福，她也正式升級當人妻；婚後兩人很少在社群平台上秀恩愛，近日兩人一同出席好友聚會，私下相處模樣遭曝光。

近日女星崔佩儀帶兒子貝克宇參加聚會，現場有不少演藝圈藝人，有陳美鳳、黃小柔等人，其中還有邱澤、許瑋甯夫婦，崔佩儀在Instagram限時動態曬出私下合照，邱澤穿著白色上衣，脖子上掛一條金色項鍊，頗有成熟男人的魅力，許瑋甯披俏麗中長髮，臉上化了淡妝，看起來非常有氣質，同框時兩人五官相似度很高，給人夫妻臉的感覺。

崔佩儀帶兒子和邱澤、許瑋甯合照。（圖／peiyi_tsui Instagram）

許瑋甯和邱澤因電影《當男人戀愛時》傳出緋聞，當時網友發現許瑋甯曬出的咖啡照背景似乎就在邱澤家中，不過經紀人否認戀情，強調只是好朋友，兩人沒有公開承認，直到2021年末才透過社群平台發布結婚消息，照片中他們緊緊相擁秀出手上的鑽戒，令不少粉絲開心祝福。

如今結婚一年多，夫妻倆在社群平台上很低調，偶爾會在活動上提及對方，邱澤透露自己的手機、電腦密碼都是老婆生日，婚姻生活很幸福，傳出先前許瑋甯和林依晨的主演戲劇《不夠善良的我們》有邀請邱澤參演，不過他怕模糊焦點而謝絕，邱澤大方表示：「的確會擔心作品失焦，會太專心在我們2個合體上，反而沒看到她很用心準備劇本。」經紀人也透露希望讓他們保有私生活，現階段不會考慮戲劇、廣告等的合體邀約。