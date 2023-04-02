這次活動主題作品以彰化縣建縣3百的意象呈現在盆栽植物創作上。（孫英哲攝）

彰化縣田尾公路花園協會舉辦「第三屆商品化組合盆栽競賽暨朱槿花品種展」頒獎活動今天在公路花園怡心園登場，得獎的組合盆栽以及高達35個品種的朱槿花將在怡心園展出到4月9日，該會邀請全國鄉親到花的故鄉田尾賞花、喝花茶、吃花餐、拈花惹草。

彰化縣長王惠美表示，彰化可以說是花的故鄉，占全國花卉產量三至四成，盛產花卉的田尾鄉就是開放式的花園。彰化建縣3百年，這次活動主題作品以建縣3百的意象呈現在盆栽植物創作上，共有40組創作好手參與，遴選出12組作品，也有青年花農來參賽切磋技藝，讓鄉親能夠看到各式各樣的花花草草。

今年的活動還有朱槿花品種展，由3名生產者提供總計35個品種的朱槿花參展，這些朱槿花的育種者來自國內外，展出的朱槿花也都已經在市面上流通，是熱門、當季開花好看的品種。

朱槿花就是俗稱的扶桑花，田尾鄉的花農說，目前他們已有能力把朱槿花培育出不同品種，有橙黃色、淡桃色、黃白色、白色等，這代表田尾鄉的花卉產業已經升級，希望這些創新花卉育種技術配合地方產業發展，可以帶來人潮及錢潮，並將田尾的好及田尾的美發揚出去。

彰縣府農業處指出，這次搭配農委會農業試驗所花卉中心與中華盆花發展協會協辦的朱槿花品種展令人驚豔；另外，組合盆栽競賽成果展也廣邀公部門與企業先進參觀，為優勝作品媒合商機，希望真正落實「商品化組合盆栽」的精神，植物創作不只要美，還要有市場價值與競爭力。

田尾公路花園協會理事長劉漢欽說，田尾是個很美的地方，希望能把田尾公路花園變成在地花博，天天是花季，把田尾變成美麗的花都，歡迎大家來遊玩。