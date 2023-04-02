全台SOGO百貨消費累計滿6000元，可抽快樂購卡點數6000點。（SOGO提供）

近期最受關注的全民普發6000元，在第一波登記的民眾已陸續入帳，連假首兩日各百貨就滿滿人潮，餐飲及化妝品表現強勁，業者搭配母親節檔期加碼回饋，除了有3000、6000、1萬2000元等商品組合專區外，也針對愛看電影的消費者推出71折電影套票，連假甫開打就已帶動來客業績成長。

SOGO忠孝館表示，這次普發現金剛好搭上年度大檔日本展，參展品牌或來台實演的日本職人，都是歷年規模最大，加上連假期間還有母親節化妝品檔期，促銷力度大，一連串活動及連假效應的助攻，統計4月1日、2日兩天的來客數較去年成長超過3成5，也預計將帶動業績約兩成成長。針對普發現金，SOGO另有舉辦消費累積滿額抽獎，4月6日起至5月31日於全台SOGO百貨消費累計滿6000元，並用SOGO App集點，即可抽「快樂購卡點數6000點」，共抽出200名，將送出120萬點。

新光三越ESTEE LAUDER NO.1美肌賞舞台收納箱，特價41折6350元，4月6日全台限定櫃點販售。（新光三越提供）

新光三越全台首賣TOM FORD BEAUTY私人調香迷你珍藏禮盒，推薦價6800元。（新光三越提供）

新光三越專屬規劃3000元、6000元超值組、家電買1送1等抗漲特惠商品，初夏購物節期間綁定skm pay消費，享單筆滿3000元送300元電子抵用金、最高滿6000送1000元電子抵用金，等於把6000元放大變7000元。新光三越台北站前店獨家加碼，4月6日～5月14日單筆滿6000元可抽價值6萬6000元的豪華遊艇半日遊，一人中獎帶20人上船。

微風廣場S.T. Dupont DEFI MILLENIUM黑色牛皮郵差包，優惠價1萬2000元。（微風提供）

微風廣場台灣茶香水P.Seven旗艦限定奉茶系列組，優惠價6000元。（微風提供）

微風推出在4月6日、4月7日兩天，購買微風現金禮券卡6000元以上，就多贈送6700點微風會員點數，價值670元，限量800份；館內也精選6000元、1萬2000元、1萬8000元、2萬4000元組合優惠，包含精品、3C家電、香氛保養、居家用品、名品等。而微風影城也推出6000元電影套票，內含24張電影票，原價8400元，等於71折，再多送6700點微風會員點數。

宏匯廣場限量獨賣資生堂紅色奇蹟買大送小組，推薦價2790元。（宏匯廣場提供）

新莊宏匯廣場除了有多家新櫃改裝登場外，也祭出超值回饋搶客，即日起至4月19日全館當日累計滿3000元贈200元，化妝品加碼單筆滿2000元贈200元；另看準母親節消費商機，4月1日～6月30日與台灣Pay合作寵愛媽媽購物享優惠，出示台灣Pay條碼結帳享20％限量回饋。