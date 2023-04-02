清明連假台中市各區公墓陸續湧現掃墓人潮，為避免公墓火警，降低空氣污染，環保局大力提倡環保掃墓，在各公墓設置紙錢集中區與消防局共同合作宣導市民「掃墓紙錢集中燒」及不露天燒雜草，另搭配遠端AI智慧判煙系統與無人機主動巡查，盼降低空汙事件及公安意外發生頻率。

環保局表示，根據環保署空保處研究資料顯示，每燒1公斤的紙錢就會產生1.5公斤的二氧化碳，還會釋放出許多一氧化碳和具有揮發性的苯、甲苯、乙苯、硫氧化物、氮氧化物、甲醛、多環芳香烴及細懸浮微粒等多種具有毒性的致癌物質，對環境及人體健康造成負面影響。因此台中市各區清潔隊於清明節前後全力動員車輛人力，投入協助台中市生命禮儀管理處設置的紙錢集中區公墓紙錢清運工作，避免民眾於公墓直接露天燃燒紙錢，降低空氣汙染及不慎引發火災事故的風險。

環保局表示，各區清潔隊與消防隊、婦宣會密切合作，提醒民眾掃墓時切記「四不二記得」要訣，包括「不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，以及記得滅餘燼、記得收垃圾」，並宣導紙錢集中燒，消防局也在現場準備消防水袋供民眾使用，現場祭祖掃墓民眾配合度高。

環保局長陳宏益表示，紙錢載運服務全年無休，並呼籲市民清明掃墓紙錢集中放，露天不燒紙錢、雜草，謹防火災，鼓勵「以米代金」、「以功代金」祭拜誠意不減少，購買紙錢費用可轉做愛心，透過四大超商響應幫助貧童與弱勢團體，清明祭祖慎終追遠展愛心、顧環保，維護清新好空氣。