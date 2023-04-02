日本外相林芳正2日在北京結束中日外長會談後，下午4點與大陸國務院總理李強進行會見。在40分鐘的會談中，林芳正重申面向構築「具建設性且穩定」的日中關係，雙方應在各種層面緊密溝通；李強則基於自身經驗，強調中日經濟關係的重要性。

據日本外務省網站，林芳正首先表示，日中關係有諸多關切與議題，面向日中兩國元首達成的構築「具建設性且穩定的關係」之共識，雙方應在各種層面緊密溝通。李強在歡迎林芳正訪問大陸的同時，也基於自身的經驗，就中日經濟關係的重要性進行發言。

另就推動日中經濟交流與國民交流一事，林芳正除說明兩國政府推動相關活動的重要性，同時指出能讓日本人及日本企業在大陸安心活動的環境極為重要。雙方還對包含元首間的各種層面保持緊密溝通之重要性達成共識。

一名日本藥廠巨頭安斯泰來製藥的日籍幹部日前在北京因涉嫌從事間諜活動遭到拘留，林芳正今日與大陸國務委員兼外長秦剛會談時，強烈要求中方盡快釋放被捕日本公民。秦剛則回應稱，中方將依法處置。