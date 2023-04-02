台南市第一選區立委參選人郭貞慧，在今日與台南東山區，推動台南首場「信賴台灣」力挺總統賴清德後援會。現場聚集了三百多位自發前往的民眾，支持者十分熱情，雖然今日南部溫度飆破30度，但民眾依舊高聲呼喊「2024，信賴台灣！」。

郭貞慧表示，當時她投身初選就已經承諾，這場選舉並非是她一人之事，她要推動賴清德的理念，不只是她個人要進入國會，更重要的是2024更要捍衛本土政權繼續執政。

郭貞慧推動台南首場「信賴台灣」力挺總統賴清德後援會。現場聚集了三百多位自發前往的民眾，支持者十分熱情。(戴志揚翻攝)

郭貞慧推動台南首場「信賴台灣」力挺總統賴清德後援會。現場聚集了三百多位自發前往的民眾，支持者十分熱情。(戴志揚翻攝)

今日東山區多位里長與宮廟主委和地方耆老也到場力挺，里長們表示非常肯定郭貞慧過去在觀旅局長任內的表現，此次郭貞慧參選，象徵年輕世代要「翻轉」溪北，他們也很期待未來溪北地區的新氣象。

郭貞慧團隊也特別準備了「扇子」，讓民眾「搧涼」，象徵要帶來「善良」的選風。(戴志揚翻攝)

而今天郭貞慧團隊也特別準備了「扇子」，讓民眾「搧涼」，象徵要帶來「善良」的選風，郭貞慧表示，初選至今遭遇許多不實耳語攻擊，她也希望透過新世代的選舉風氣來改革舊世代不良的選舉習慣，而這也是黨主席賴清德再三叮嚀每位候選人的準則。