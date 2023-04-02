前役被戳傷左眼的「魔獸」霍華德，2日宣告無法在國體大主場迎戰台啤英熊，結果英熊靠著柯歐斯拿下33分、15籃板與10助攻的大三元，瓊斯也有26分、10籃板，最後以117比92狠狠修理地主桃園永豐雲豹，也讓雲豹吞下3連敗，戰績繼續排在墊底，卻僅落後排名第5的台中太陽0.5場勝差。

少了魔獸的雲豹，今天以艾夫伯25分最高，戴維斯也拿24分、14籃板，總算等到本季初登板機會的拿酷，全場投16中4，含三分球投6中2，僅有10分、8籃板進帳，身材過於單薄的他，幾乎完全無法抵擋柯歐斯、瓊斯兩名英熊洋將攻勢，可用性明顯極低。

這也是雲豹新總教練貝奈特來台後吞下的第3敗，目前累積戰績1勝3敗，似乎還沒達到任何突然換帥後的應有效果，接下來雲豹將於4日續在主場迎戰新北中信特攻，霍華德能否宣告傷癒復出，目前還屬未知數，不過最近雲豹主場票房滑落情況似乎越來越明顯了，目前已經跌到大約6千多人進場。